Vor allen Dingen in Unternehmensnetzwerken ist der Einsatz von Angriffsprogrammen auf Basis von Schwachstellen, sogenannten Exploits, in der Vergangenheit sehr erfolgreich gewesen. "Daran wird sich auch 2019 nichts ändern", meint Udo Schneider. Ein Schwerpunkt ist dabei das Ausspähen der Datenspeicher von Entwicklungsabteilungen in den Unternehmen, simple Industriespionage also. "Dabei verlassen sich die Angreifer auch weiterhin zu 99,99 Prozent auf bekannte Schwachstellen", resümiert Schneider.