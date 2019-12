Gefährlicher ist es, wenn menschliche Schwächen ausgenutzt werden. Denn meist sind es einzelne Nutzer, die von kriminellen Hackern getäuscht werden und damit ganze Netzwerke von Firmen oder Behörden kompromittieren können. Solche Nutzer sind die Schwachstelle in IT-Systemen, die sich leicht ausnutzen lässt.



Aktuelles Beispiel: die Schadsoftware Emotet, die unter anderem das Klinikum in Fürth lahmgelegt hat. Verbreitet über Spam-Mails mit einem Trojaner im Anhang nutzten die Angreifer die Unbedarftheit der Nutzer aus. Diese Unbedarftheit wird auch bei Phishing-Angriffen ausgenutzt, wenn User beispielsweise auf Fake-Seiten aufgefordert werden, sensible Daten einzugeben.