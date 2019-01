Es werden hier nicht irgendwelche backdoors bewusst genutzt, um die Bürger auszuspähen. Stephan Mayer, CSU-Staatssekretär

"Es werden hier nicht irgendwelche backdoors bewusst genutzt, um die Bürger auszuspähen", so Mayer weiter. Er betonte zudem, bei den umstrittenen so genannten Staatstrojanern gehe es "um ganz spezifische Einzelfälle". Es müsse den Sicherheitsbehörden etwa bei Terrorverdacht oder Kapitalverbrechen möglich sein, mittels eines Staatstrojaners "in die IT der betreffenden Person einzugreifen". Das bedeute aber nicht, dass Millionen anderer Menschen gefährdet werden.