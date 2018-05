Die beiden Führer der fünf-Sterne-Bewegung und der Lega hätten "Namen rauf und runter verlesen und sich am Ende auf die komplette Regierungsliste geeinigt". Die sei sehr interessant: Finanzexperte und Wirtschaftsprofessor Giovanni Tria soll das zentrale Finanzministerium führen. Er ist, so von Sobeck, "nicht als großer Freund des Euros" bekannt.



Auch die beiden Parteiführer seien in der Regierung vertreten. Lega-Chef Matteo Salvini wird Innenminister werden, Arbeitsminister wird Sterne-Chef Luigi Di Maio. Beide werden Stellvertreter des Regierungschefs. Der umstrittene Deutschland- und Eurokritiker Paolo Savona - ursprünglich fürs Finanzministerium vorgesehen - soll für Europäische Angelegenheiten zuständig sein. "Das alles", so von Sobeck, "verheißt nichts Gutes dafür, ob Italien künftig für Europa ein verlässlicher Partner bleiben wird".