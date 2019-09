Reisch entschied also, den Notfall auszurufen und steuerte Richtung Italien. Wohl wissend, dass dort ein Einfahrtsverbot galt. Darüber setzte er sich hinweg. Das Seerecht sagt, dass Schiffe, die den Notstand ausrufen und auf denen Leben in Gefahr ist, einen Hafen ansteuern dürfen. Doch der Fall der deutsche Kapitänin Carola Rackete ist noch sehr präsent: Sie war mit dem Schiff "Sea-Watch 3" unerlaubt in den Hafen von Lampedusa gefahren, hatte dabei ein Polizeischiff touchiert und war vorübergehend festgenommen worden. Die Empörung vor allem in Deutschland war groß.



Noch-Innenminister Matteo Salvini zeigte sich auch jetzt wieder hart: "Gesetze und Grenzen müssen respektiert werden. Wenn irgendjemand meint, dass er darauf ohne Konsequenzen pfeifen kann, hat er sich gewaltig geirrt." Doch der Chef der rechten Lega ist geschwächt und auf dem Weg in die Opposition. Derzeit verhandelt die populistische Fünf-Sterne-Bewegung mit den – migrationsfreundlicheren – Sozialdemokraten über eine neue Koalition. Es könnte also sein, dass Salvinis rigorose "Politik der geschlossenen Häfen" ein Ende findet.