Die Bundeskanzlerin steht innenpolitisch massiv unter Druck: Die CSU hat Merkel für "europäische Lösungen" Zeit bis nach dem EU-Gipfel am Freitag gegeben. Ansonsten will Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) jene Asylbewerber, die bereits in einem anderen EU-Land registriert sind, in einem nationalen Alleingang an deutschen Grenzen zurückweisen.