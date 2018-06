"Italien ist das schönste Land der Welt", ruft er in der norditalienischen Stadt Sondrio. Jubel brandet auf. Man müsse niemanden beneiden, "nicht die Deutschen, nicht die Franzosen". Lauterer Jubel. Stolz sollen die Italiener wieder auf ihr Land sein, so Salvini, weg mit den Migranten, weg mit den "Zigeunern". Die Italiener dürften keine "Sklaven" von Brüssel, Berlin und Paris mehr sein. Das ist die Rhetorik, mit der der 45-Jährige in den letzten Monaten immer beliebter wurde und die er nun im Innenministerium als Scharfmacher gegen Migranten perfektionieren kann.



Klar ist: Der Wind weht nun von Rechts. Nach der Vereidigung der Regierung am Freitag atmeten nicht wenige auf. Was waren das für Wochen. Ein ganzes Land stand am Rande des Nervenzusammenbruchs. Und nicht nur die Italiener - eigentlich politisches Chaos gewohnt - trauten ihren Augen und Ohren nicht. Auch die Finanzmärkte gerieten angesichts der drei Monate langen Unsicherheit und der Pirouetten der Koalitionsparteien ins Taumeln. "Wie Kinder ohne Eltern" hätten sich die Märkte verhalten. Je länger die Eltern - also eine Regierung - abwesend seien, desto unruhiger würden die Kleinen, sagte der Ökonom Mario La Torre von der Universität La Sapienza in Rom.