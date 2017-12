Für sie geht der erst 31-Jährige Luigi Di Maio ins Rennen. Die Partei gilt als eurokritisch und wendet sich vor allem gegen das Establishment. Di Maio zeigt sich dabei weniger polternd als der Parteigründer Grillo. Er hatte angekündigt, falls es ein Referendum über den Verbleib Italiens im Euro gebe, würde er dagegen stimmen. Da die Partei per se Koalitionen ausschließt, könnte sie sich wieder in der Opposition finden. "Dass die Fünf Sterne an die Regierung kommen, ist meiner Meinung nach sehr schwierig", sagte der Politologe Giovanni Orsina von der LUISS-Universität in Rom. Oder überlegen es sich die Stern-Spitzen doch noch einmal anders?