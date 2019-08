Schließlich hat der Ministerpräsident ja gerade seinen schlimmsten Feind zusammengestaucht und diesen mit messerscharfen Sätzen für das Ende der "Regierung des Wandels" verantwortlich gemacht. Die Allianz aus Lega und Sternen ist nach fast 15 Monaten Dauererregung am Ende. Das, was ein einmaliges Experiment zwischen zwei einzig im Populismus und in ihrer Kritik an Europa vereinten Parteien werden sollte, ist gescheitert. Mit ungewissen Folgen. Bevor der parteilose Anwalt Conte am Dienstag seinen Rücktritt ankündigt, setzt er immer wieder an: "Caro Matteo", "lieber Matteo".