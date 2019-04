Nur ist die Natur nicht alleine schuld an den Toten und Verletzten. Es sind auch die Menschen, die dort leben. Denn noch immer wird in Italien, besonders bei Gebäuden jüngeren Datums, in der sogenannten "Grabplatten-Architektur" gebaut, das heißt, gerade Wände und darüber eine gegossene Betondecke. Wenn die Mauern dann bei einem Erdstoß brechen, auch weil vielleicht korrupte Baufirmen zu viel Sand in den Zement gemischt haben, kommt die Decke von oben und begräbt alles, was darunter ist.