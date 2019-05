Dabei hatte Italien zu Jahresbeginn sowieso nur knapp die Rückkehr in die Wachstumsspur geschafft. Nach revidierten Daten vom Freitag lag das Plus beim Bruttoinlandsprodukt (BIP) im ersten Quartal bei lediglich 0,1 Prozent. Das Statistikamt in Rom hatte zunächst einen Zuwachs von 0,2 Prozent gemeldet. Die drittgrößte Volkswirtschaft der Euro-Zone war in den beiden Vorquartalen geschrumpft, was Volkswirte als technische Rezession bezeichnen.