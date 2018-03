Vor allem im Süden entschied die Fünf-Sterne-Bewegung die Wahl für sich. Im Norden dominierte das Mitte-Rechts-Bündnis. Innerhalb der Allianz wurde Berlusconis konservative Forza Italia von der rechten Lega-Partei überholt - ein Erfolg für Matteo Salvini, der der Partei als Chef mit fremdenfeindlichen Parolen in der Migrationskrise Gehör verschafft hatte. "Von den Italienern zum Mitte-Rechts-Anführer gekrönt", twitterte die Lega in der Wahlnacht. Parteivize Giancarlo Giorgetti sprach von einem "historischen Moment". Doch auch für die Lega ist es alles andere als ausgemacht, dass sie in den Regierungspalast einzieht.