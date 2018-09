Unmittelbar nach Bekanntwerden der Einigung weitete der Euro seine Verluste zum Dollar aus. An den Finanzmärkten hatten sich Sorgen breitgemacht, dass die Staatsverschuldung in Italien außer Kontrolle geraten könnte. Die Koalitionspartner planen Steuersenkungen und höhere Sozialausgaben, die das Budget stark belasten dürften. Tria wollte aber ein Signal an die Finanzmärkte senden, dass die Regierung eine verlässliche Finanzpolitik betreibt.