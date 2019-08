Die Suche nach einer Regierung in Italien geht mit neuen Beratungen beim Staatspräsidenten in die entscheidende Runde. Sergio Mattarella empfängt ab heute in Rom alle parlamentarischen Gruppen, um die Möglichkeiten für eine alternative Regierung aus populistischer Fünf-Sterne-Bewegung und Sozialdemokraten auszuloten. Mattarella gab den Parteien bis morgen Abend Zeit, eine Lösung zu finden. Die Allianz zwischen Sternen und rechter Lega von Innenminister Matteo Salvini war in der vergangenen Woche endgültig zerbrochen.