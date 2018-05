Das Wort geht wieder an Euch. Lega-Chef Matteo Salvini per Twitter

Lega-Chef Matteo Salvini sieht Neuwahlen dennoch als unumgänglich an. "Das Wort geht wieder an Euch", schrieb er auf Twitter an die Wahlbürger. Die Italiener dürften nicht länger "Sklaven" sein, Italien sei keine Kolonie. "Wir sind nicht die Sklaven der Deutschen oder Franzosen (...) An diesem Punkt muss das Wort wieder an euch zurückgegeben werden." Auch die Sterne hatten sich vor eine rasche Neuwahl eingesetzt. Ihr Chef Luigi Di Maio kritisierte Mattarella für seine Einmischung und sagte: "Dies ist keine freie Demokratie."