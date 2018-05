Die Staatsverschuldung von Italien ist mit mehr als 130 Prozent der Wirtschaftsleistung so hoch wie in kaum einem anderen Land auf der Welt und weit höher als die in der EU vorgesehenen 60 Prozent. Die Fünf Sterne und die Lega wollen zwar das Defizit drücken, aber nicht durch Sparpolitik, sondern durch Wirtschaftswachstum.



CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt sprach von einer "Schulden-Koalition". Auf Twitter erneuerte die Landesgruppe am Sonntag ihren Appell: "Deutschland darf nicht die Zeche zahlen für das neue Schuldenprogramm Italiens. Der Stabilitätsgrundsatz der Europäischen Union ist für uns nicht verhandelbar." Kritik kam auch vom AfD-Parteichef. "Ungeniert will das hoch verschuldete Italien weiter massiv die Ausgaben hochfahren", hatte Alexander Gauland am Samstag erklärt.