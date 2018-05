Italien hat auch noch viel zu tun beim Abbau von faulen Krediten, die die Kreditvergabe an die Realwirtschaft weiterhin hemmen Sven Giegold, Grüne im Europaparlament

Das Gegenteil verspricht, laut Kritikern, der Koalitionsvertrag der angehenden italienischen Regierungsparteien 5-Sterne und Lega: Steuervereinfachungen, mehr Ausgaben im Sozialbereich und eine Rücknahme der Rentenreform sind ihr Rezept für mehr Wohlstand in Italien. Wie das ohne neue Schulden finanziert werden soll, ist noch nicht klar. Vertreter der europäischen Sparpolitik sehen in den Versprechen einen Frontalangriff auf EU-Spielregeln. "Wenn Lega Nord und 5-Sterne-Bewegung ihr Programm umsetzen, hat die Kommission keine andere Wahl als Sanktionen zu verhängen", meint Markus Ferber, CSU-Europaabgeordneter. "Die Kommission darf nicht erneut bei allen Verstößen gegen den Stabilitäts- und Wachstumspakt beide Augen zudrücken. Andernfalls stirbt der Stabilitäts- und Wachstumspakt einen langsamen Tod."



Auch Sven Giegold, Finanzexperte der Grünen im Europaparlament sieht in den Plänen der angehenden italienischen Regierung einen Bruch der EU-Haushaltsregeln: "Gerade in Zeiten günstiger Konjunktur sollten die Mitgliedstaaten keine neuen Haushaltslöcher aufreißen, sondern ihre Schuldenquoten senken", mahnt Giegold. "Italien hat auch noch viel zu tun beim Abbau von faulen Krediten, die die Kreditvergabe an die Realwirtschaft weiterhin hemmen."