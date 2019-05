Die Kapelle beherbergt das Grab von Leonardo Da Vinci.

Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron und Italiens Präsident Sergio Mattarella haben zum 500. Todestag des Universalgenies Leonardo da Vinci gedacht. Der Schöpfer der Mona Lisa starb am 2. Mai 1519 in Amboise an der Loire in Frankreich, stammte aber aus der Toskana.



Macron empfing Mattarella auf Schloss Clos Luce, wo Leonardo seine letzten Lebensjahre verbracht hatte und gestorben war. Der Renaissance-Künstler ist nicht nur als Maler berühmt geworden, sondern auch als Wissenschaftler.