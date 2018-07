Ein Boot mit Migranten treibt auf dem Mittelmeer. Quelle: Laurin Schmid/SOS Mediterranee/dpa

Ein Schiff mit rund 450 Migranten treibt auf dem Mittelmeer. Das Boot sei in maltesischen Gewässern gewesen, deshalb müsse sich Malta darum kümmern, erklärte Italiens Innenminister Salvini auf Twitter.



"Malta, die Schlepper und die Gutmenschen ganz Italiens und der Welt sollen wissen, dass dieses Schiff in einen italienischen Hafen nicht einfahren kann und darf." Aus Malta kam zunächst keine Reaktion. Medien berichteten, dass das Schiff in Richtung Italien unterwegs sei, zur Insel Lampedusa.