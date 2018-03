Romano Prodi: Die Krise, in der wir stecken, hat sich in einer ganz bestimmten Art und Weise verbreitet: Es trifft vor allem junge Menschen. Viele von ihnen, etwa zehn Prozent, leben in Armut. Und es betrifft nicht nur den Süden Italiens, sondern auch den Norden. Obwohl es nach wie vor einen Unterschied gibt, was die Armut angeht. Aber Achtung: Unser Problem betrifft nicht nur Migranten, sondern vor allem auch Italiener. Das ist wirklich ein allgemeines Problem.