Das Schiff «Diciotti» hat insgesamt 190 Migranten aufgenommen. Quelle: Igor Petyx/ANSA/dpa

Italien setzt die EU-Partner erneut unter Druck. 177 Flüchtlinge an Bord der "Diciotti" durften auch am Dienstag nicht von Bord. Der italienische Innenminister Matteo Salvini will das erst erlauben, wenn es "Antworten von Europa" gibt, wie aus Kreisen seines Ministeriums verlautete.



Die EU-Kommission bemühe sich um eine Lösung, sagte ein Sprecher: "Das ist der Fokus unserer Arbeit." Italien hatte am Sonntag gefordert, dass EU-Länder sich zur Aufnahme der Flüchtlinge bereit erklären.