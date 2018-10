Sammelabschiebungen sind nicht unumstritten. Archivbild Quelle: Julian Stratenschulte/dpa

Deutschland hat 2018 bereits mehr als drei Mal so viele Migranten per Charterflug in europäische Staaten überstellt wie 2017. Das geht aus einer Antwort des Innenministeriums auf eine Linken-Anfrage hervor. Wichtigstes Zielland war dabei Italien.



Von Januar bis Juli schob die Bundespolizei 485 Menschen auf 17 Dublin-Sammelflügen ab. 2017 waren es 153 Menschen auf sieben Flügen. Nach den Dublin-Regeln ist der Staat für Asylanträge zuständig, in dem Schutzsuchende zuerst EU-Boden betraten.