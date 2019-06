Frauenfußball-WM: Spielball

Quelle: imago images / Team 2

Die italienische Frauen-Fußball-Nationalmannschaft hat bei ihrer ersten WM-Teilnahme seit 20 Jahren vorzeitig den Einzug ins Achtelfinale geschafft. Gegen WM-Neuling Jamaika gab es am Freitag in Reims ein 5:0 (2:0). Drei Treffer erzielte Cristiana Girelli (12.Minute/Foulelfmeter, 25., 46.), doppelt traf Aurora Galli (71., 81.).



Italien führt die Gruppe C mit zwei Siegen vor Brasilien und Australien an, die jeweils einmal gewannen. Die "Reggae Girlz" aus Jamaika sind siegloses Schlusslicht.