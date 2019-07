Die "Sea-Watch 3", das Schiff, mit dem Carola Rackete die Migranten an Land brachte, liegt zurzeit beschlagnahmt im Hafen von Licata auf Sizilien. Die Insel ist ebenfalls seit Jahren von ankommenden Flüchtlingen geprägt.



Palermos Bürgermeister Leoluca Orlando bemüht sich, seine Stadt offen und freundlich zu präsentieren - auch in Zeiten der Flüchtlingskrise. Früher war er bekannt für seinen erbitterten Kampf gegen die Mafia. Heute setzt er sich für die Rechte von Migranten ein und stellt sich gegen die Landesregierung: "Der verlässlichste Weg zu Sicherheit ist der Respekt für die Menschenrechte. Nur Diktaturen sehen Überwachung und Abschottung als eine Alternative." In seiner Stadt seien alle Menschen gleich. Denn jeder, der in Palermo lebt, sei schließlich ein "Palermitano".