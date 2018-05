Der Huthersteller Borsalino ist pleite. Quelle: Daniel Reinhardt/dpa

Lange Zeit galt ein Borsalino als Inbegriff der Eleganz, nun ist der italienische Huthersteller im 160. Jahr seines Bestehens pleite. Rund 130 Mitarbeiter schauen nun in eine ungewisse Zukunft.



Gegründet wurde das Unternehmen 1857 von Giuseppe Borsalino. Große Popularität erfuhr die Hutmarke in der Mitte des 20. Jahrhunderts durch Kinogrößen wie Alain Delon, Robert Redford oder Marlon Brando. Auch Humphrey Bogart trug in der Abschiedsszene des Filmklassikers Casablanca einen Borsalino.