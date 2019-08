Italiens Regierungschef Giuseppe Conte. Archivbild

Der italienische Regierungschef Giuseppe Conte will sich in der Krise nicht von seinem Innenminister Matteo Salvini treiben lassen. "Es steht einem Innenminister nicht zu, über den Ablauf einer politischen Krise zu entscheiden, in der ganz andere institutionelle Akteure intervenieren", sagte Conte in einer Ansprache.



Salvini hatte die Koalition mit der Fünf-Sterne-Bewegung zuvor in die Krise gestürzt. Er forderte eine Neuwahl und rief Conte dazu auf, ein Scheitern der Regierung anzuerkennen.