Als einer der wenigen italienischen Filmemacher verzeichnete er auch in den USA Erfolge. In einem Interview mit der Nachrichtenagentur AP im Jahr 2006 beschrieb er sich als Sultan, in dessen Harem drei seien: Film, Theater und Oper. "Ich bin kein Filmregisseur. Ich bin ein Regisseur, der unterschiedliche Instrumente wählt, um seine Träume und Geschichten auszudrücken - um Menschen träumen zu lassen."



Außerdem stand er als einer der wenigen Regisseure Italiens dem Vatikan nahe. Für Live-Übertragungen im Fernsehen wendete sich die katholische Kirche 1978 bei der päpstlichen Amtseinführung hin zu Zeffirellis Darstellungsstil, ebenso 1983 für die Eröffnungsfeierlichkeiten zum Heiligen Jahr im Petersdom.