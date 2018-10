Flavio Di Muro, Lega-Abgeorneter in Ventimiglia, mit Polizisten Quelle: ZDF/Gert Anhalt

Gerade in Ventimiglia kommt das gut an. Mehr als 30 Prozent hat die Lega dort im März geholt, heute wären es, sagt Di Muro, eher 40 Prozent. Die Grenzstadt mit knapp 25.000 Einwohnern profitiert zwar von der Nachbarschaft zu Frankreich, viele Franzosen kaufen auf dem Markt ein oder gehen in Italien essen. In den letzten Jahren hat aber die Wut überhand genommen, denn Frankreich hat die Grenzen für Migranten geschlossen und seitdem sitzen Tausende fest, campieren am Strand und versuchen, sich in Ventimiglia durchzuschlagen.