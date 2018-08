Flüchtlinge auf einem Boot im Mittelmeer. Archivbild Quelle: Emilio Morenatti/AP/dpa

Italien bedroht die Fortsetzung des in der Flüchtlingskrise gestarteten EU-Marineeinsatzes vor der libyschen Küste. Rom will verhindern, dass von EU-Schiffen aus dem Mittelmeer gerettete Migranten automatisch nach Italien gebracht werden.



Die für Sicherheitsfragen zuständigen EU-Botschafter kamen zu einer Sondersitzung zusammen. Bereits am Donnerstag ordnete der Einsatzführer der Mission an, dass alle an der Operation beteiligten Schiffe bis Montag in Häfen einlaufen oder dort bleiben sollen.