Das Problem: Die Institute haben einen riesigen Haufen von Staatsanleihen ihrer eigenen Regierung in ihren Bilanzen schlummern. Ende 2018 lag das Volumen insgesamt bei über 420 Milliarden Euro. In keinem anderen Land der Eurozone liegt der Anteil gemessen am Eigenkapital der Banken höher. Die Unsicherheit gipfelte Ende des Jahres im Haushaltsstreit zwischen Rom und Brüssel. In der Folge schnellten die Zinsen für italienische Staatspapiere in die Höhe, die Kurse bröckelten entsprechend. Eine riskante Situation, die Sorgen um die Stabilität des italienischen Bankensystems schlagartig wieder auf den Plan rief, manche sehen in diesem Problem sogar das Potenzial für eine neue schwere Eurokrise.