Berlusconi beleidigt Migranten. Quelle: Flavio Lo Scalzo/ANSA/AP/dpa

Der italienische Ex-Ministerpräsident Silvio Berlusconi hat alle illegalen Migranten in Italien als Kriminelle bezeichnet. "Sie arbeiten schwarz, prostituieren sich, begehen Raubüberfälle und Diebstähle, handeln mit Drogen und so weiter", sagte er der Zeitung "Il Foglio".



Linke Regierungen hätten es in den vergangenen Jahren toleriert, dass mindestens 500.000 illegale Migranten nach Italien gekommen seien. Die Grenzen Italiens müssten vollständig abgeriegelt werden, forderte er.