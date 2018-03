Luigi Di Maio mit Anhängern. Quelle: Cesare Abbate/ANSA/dpa

Der Chef der Fünf-Sterne-Bewegung, Luigi Di Maio, verspricht in Italien eine schnellere Regierungsbildung als in Deutschland. "Ich denke, wir brauchen nicht so lange", sagte Di Maio in Mailand. In Berlin wurde ein halbes Jahr nach der Bundestagswahl eine neue Regierung vereidigt.



Die Sterne-Bewegung war bei der Parlamentswahl am 4. März stärkste Partei geworden, kommt aber nicht auf eine Regierungsmehrheit. Da sich derzeit keine Lösung abzeichnet, wird mit einem zähen Ringen gerechnet.