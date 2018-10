Ministerpräsident Giuseppe Conte: "Kein Spielraum" für Änderungen. Quelle: Jens Büttner/ZB/dpa

Italien hat bereits den zweitgrößten Schuldenberg in der Eurozone nach dem langjährigen Krisenstaat Griechenland. Die neue Koalition in Rom aus der populistischen Fünf-Sterne-Bewegung und der fremdenfeindlichen Lega plant nun eine deutlich höhere Neuverschuldung, um Wahlversprechen einzulösen. Die EU-Kommission kritisierte den Haushaltsentwurf für 2019 in einem am Donnerstag veröffentlichten Warnschreiben als "beispiellosen" Verstoß gegen die EU-Empfehlungen zur Defizitreduzierung.