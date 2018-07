Am Brenner könnte es bald schärfere Grenzkontrollen geben. (Symbolbild) Quelle: Sven Hoppe/dpa

Italiens Innenminister Matteo Salvini bewertet mögliche schärfere österreichische Grenzkontrollen am Brenner positiv für sein eigenes Land. Das sagte der Chef der fremdenfeindlichen Lega im Sender Rai. Denn es kämen zurzeit mehr Migranten aus Österreich nach Italien, als andersherum.



Der Bürgermeister der Gemeinde Brenner, Franz Kompatscher, nannte die derzeitige politische Diskussion "reine Muskelspiele". "Wir hatten noch nie so wenig Migranten, die Zahlen halten sich sehr in Grenzen".