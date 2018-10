Matteo Salvini ist Innenminister von Italien. Quelle: Daniele Mosna/ANSA/AP/dpa

Italiens rechtspopulistischer Innenminister Matteo Salvini siedelt alle Migranten aus dem flüchtlingsfreundlichen Dorf Riace um. Die Migranten würden laut Innenministerium in andere Flüchtlingsunterkünfte in Italien gebracht.



In dem süditalienischen Dorf war vor rund zwei Wochen der Bürgermeister Domenico Lucano festgenommen worden. Ihm wird Begünstigung illegaler Einwanderung vorgeworfen. Er soll unter anderem Scheinehen zwischen Flüchtlingen und Einwohnern von Riace organisiert haben.