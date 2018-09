Salvini hatte am Donnerstag gesagt, er werde es dem Schiff der deutschen Nichtregierungsorganisation Mission Lifeline nicht erlauben, italienische Häfen anzulaufen. Die Schiffsbesatzung habe Migranten an Bord genommen, obwohl die italienische Küstenwache die libysche Küstenwache mit der Rettung der Personen beauftragt habe. Salvini sagte, die Rettung sei in libyschen Gewässern erfolgt. Mission Lifeline bestreitet das. Die Auseinandersetzung erinnert an den Streit über die Aufnahme des Rettungsschiffs "Aquarius", das letztendlich in Spanien in den Hafen fuhr.