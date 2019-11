Luciana Lamorgese, Innenministerin von Italien. Archivbild

Quelle: Sven Hoppe/dpa

Vor dem Hintergrund neuer antisemitischer Bedrohungen in Italien hat Innenministerin Luciana Lamorgese der jüdischen Gemeinde Rückhalt bekundet. Italien sei "eines der sichersten Länder" und habe mit seiner Wachsamkeit gegenüber Judenfeindlichkeit nie nachgelassen. Das betonte Lamorgese bei einem Besuch in der Großen Synagoge in Rom.



In Italien ist eine Debatte über Antisemitismus entstanden, nachdem die Auschwitz-Überlebende Liliana Segre unter Polizeischutz gestellt werden musste.