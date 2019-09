Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU). Archivbild

Quelle: Michael Kappeler/dpa

Bundesinnenminister Horst Seehofer hofft auf einen Neuanfang mit Italiens Innenministerin Luciana Lamorgese. Sein Telefonat mit ihr sei "freundlich und konstruktiv" gewesen, sagte der CSU-Politiker. Er sei zuversichtlich, dass man gemeinsam "eine gute und verlässliche Zusammenarbeit" aufbauen werde.



Lamorgese wird am 18. September zu einem Besuch in Berlin erwartet. Die Juristin folgt auf Matteo Salvini von der rechten Lega. Am Dienstag hatte der Senat die neue italienische Regierung unter Ministerpräsident Conte abgesegnet.