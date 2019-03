Vor allem im sogenannten Mezzogiorno, dem Süden des Landes, ist die Lage schwierig. Dort gebe es schon eine riesige Schattenwirtschaft, so Corneo. "Ich gebe ein Beispiel: In Süditalien ist ein beträchtlicher Teil des Häuserbesitzes nicht gemeldet, das heißt, die Häuser stehen nicht im offiziellen Kataster." Außerdem sei es gut denkbar, dass Menschen, die schwarz arbeiten - wie häufig in der Bauwirtschaft, im Tourismus und in der Landwirtschaft - das Geld unberechtigt in Anspruch nähmen. "Das ist ärgerlich, denn in Italien haben wir ein Armutsproblem. Das Geld, was da hineinfließt, geht dann nicht an die wirklich Armen", sagt Corneo.