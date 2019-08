Aber die größte Oppositionspartei, die Mitte-links stehende Demokratische Partei (PD), könnte Salvini einen Strich durch die Rechnung machen. Allerdings ist sie in der Frage nach der Neuwahl gespalten; Parteichef Nicola Zingaretti sah sich am Montag zu einem Aufruf zur Einigkeit veranlasst. Er betonte, dass das letzte Wort Staatspräsident Sergio Mattarella zukomme. Die PD habe keine Angst vor einer frühen Neuwahl, fügte er hinzu.



Der frühere Regierungschef Matteo Renzi allerdings, der immer noch großen Einfluss in der demokratischen Senatsfraktion hat, schlug am Sonntag vor, die PD sollte eine mögliche Allianz mit den 5-Sternen und anderen moderaten Kräften versuchen, um Salvinis Plan für eine Wahl im Oktober scheitern zu lassen.