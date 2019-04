Bislang hatte Mario Draghi als Chef der Europäischen Zentralbank (EZB) noch immer das schützende Händchen über seine Landleute gehalten, indem er im großen Stil faule Staatsanleihen aufgekauft hatte. Doch damit dürfte es spätestens am 31. Oktober vorbei sein, wenn er von einem Nachfolger abgelöst wird, der garantiert nicht mehr so nachsichtig mit Italiens Ausgabenpolitik sein wird.



Italien ist derzeit in der glücklichen Lage, dass alle Aufmerksamkeit vom Brexit-Wahnsinn der Briten konsumiert wird und das Desaster, das sich in Europas drittgrößter Volkswirtschaft anbahnt, quasi unter dem Radarschirm der Finanzmärkte und der anderen Europäer läuft. Darauf wird der Gast aus Brüssel die Italiener eindringlich hinweisen - und auch ungelöste Themen ansprechen, etwa die Flüchtlingsfrage, die Schieflage der Finanzinstitute, den Baustopp Italiens bei der Verbindung mit dem französischen Netz der Hochgeschwindigkeitszüge und die Blockade beim Weiterbau der Trans Adriatic Pipeline (TAP). Was Europa jedenfalls in seinem momentanen Zustand wirklich nicht brauchen kann, ist ein neuer schwarzer Schwan, der in Italien schon mächtig mit den Flügeln schlägt.