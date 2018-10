Schon zum Wochenende notierte die Rendite der zehnjährigen Staatsanleihe bei zeitweise 3,62 Prozent. Diesen Zinssatz würden die Märkte verlangen, wollte Italien neue Anleihen ausgeben, und das muss die Regierung aus linksradikalen "5 Sternen" und rechtsnationaler "Lega" wohl, um ihre milliardenteuren Wahlversprechen zu bezahlen. Darunter höhere Renten und mehr Arbeitslosengeld – also erst einmal nichts, was man als Investition mit wachstumsförderndem Charakter bezeichnen könnte. Das Geld landet irgendwann im Binnenkonsum und erhöht nur die Importe des Landes, das mehr einführt als exportiert. Daraus erklärt sich die harsche Reaktion der Ratingagentur – und die beiden anderen Großen, Fitch und Standard & Poor’s, dürften rasch folgen. Kredittechnisch befindet sich Italien nun in einer Klasse mit Kasachstan oder Rumänien sowie weiteren eher weniger begehrten Nationen. Ein weiterer Abstufungsschritt würde das Land dann über die Klippe stoßen: Damit würden italienische Staatspapiere als so riskant bewertet, dass Investmentfonds, Versicherungen und andere als seriös geltende Institutionen sie nicht mehr im Bestand halten dürfen. Eine Verkaufswelle wäre die Folge mit abstürzenden Kursen. Wobei man schon zu Handelsbeginn in der Nacht zum Montag in Fernost sich besser festen Halt suchen sollte. Nicht von ungefähr warteten die Kreditwächter bis zum Wochenende, damit wenigstens direkte Panikreaktionen an den Märkten ausblieben.