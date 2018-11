Das, was sich da im Moment abzeichnet, hat tatsächlich das Potenzial, die EU zu sprengen, und könnte auch die gemeinschaftliche Währung gefährden. ZDF-Korrespondent Alexander von Sobeck

"Das, was sich da im Moment abzeichnet, hat tatsächlich das Potenzial, die EU zu sprengen, und könnte auch die gemeinschaftliche Währung gefährden", so ZDF-Korrespondent Alexander von Sobeck. Bei den Bürgern in Italien komme "dieses Füllhorn von Heilsversprechen" gut an. "Die Zustimmungsquote liegt bei über 60 Prozent, und da muss man einfach davon ausgehen, dass die meisten Italiener im Moment noch applaudieren." Das könne sich aber schnell ändern, wenn sie die Auswirkungen auf Italien, auf die Finanzmärkte und die maroden Banken in Italien zu spüren bekommen und - wie 2015 in Griechenland - kein Geld mehr aus den Bankautomaten komme. "Ich glaube, dann ist es mit dem Zuspruch der Italiener bald vorbei."