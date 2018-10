Nach dem jüngsten Ausverkauf ist die Rendite der zehnjährigen Staatsanleihen zeitweise auf knapp 3,8 Prozent gestiegen. Das ist der höchste Stand seit viereinhalb Jahren. Aktuell liegt sie bei etwa 3,3 Prozent. Italien muss Investoren also höhere Zinsen bieten, um an Geld zu kommen. Der Risikoaufschlag (Spread) der zehnjährigen Papiere zu vergleichbaren Bundesanleihen liegt mit knapp drei Prozentpunkten so hoch wie zuletzt während der Euro-Schuldenkrise 2012. "Das kostet den Staat ordentlich Geld," so Commerzbank-Ökonom Marco Wagner. "Denn je höher der Zins, desto teuerer werden neue Schulden für die italienische Regierung."



Bis Ende 2019 würden 440 Milliarden Euro an Anleihen fällig - angesichts des derzeitigen Spreads bedeute das Mehrkosten von etwa vier Milliarden Euro, rechnet er vor. Und diese Entwicklung kann sich noch verschärfen. Denn mit Moody's hat gerade die erste große Rating-Agentur die Bonitätsnote des Landes heruntergestuft - mit Verweis auf die Haushaltspläne. Standard & Poor's könnte noch im Oktober nachlegen. Je schlechter die Bonität eines Gläubigers ist, desto höhere Zinsen muss er bieten, um seine Anleihen losschlagen zu können.