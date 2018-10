Italiens Finanzminister Giovanni Tria (r.) und der französische Finanzminister Bruno le Maire beim Treffen der Euro-Gruppe in Luxemburg. Quelle: dpa

Die Euro-Finanzminister sind angesichts der geplanten Ausgabenerhöhung Italiens in Sorge. Der niederländische Finanzminister Wopke Hoekstra sagte in Luxemburg, die Planungen seien "nicht sehr beruhigend". Länder wie Frankreich und Österreich forderten Italien auf, sich an die europäischen Defizitregeln zu halten. Italiens Finanzminister Giovanni Tria bat seine Kollegen, "Ruhe zu bewahren". Er werde versuchen, "zu erklären, was passiert".