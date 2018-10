Eurogruppen-Chef Centeno ist in Sorge wegen Italien. Archivbild Quelle: Michael Kappeler/dpa

Die Euro-Finanzminister sind angesichts der geplanten Ausgabenerhöhung des hoch verschuldeten Italiens in Sorge. "Italien beschäftigt uns alle", sagte der Eurogruppen-Vorsitzende Mario Centeno am Rande des Treffens in Luxemburg.



Italien ist die drittgrößte Volkswirtschaft des gemeinsamen Währungsgebiets und weist mit etwa 2,3 Billionen Euro einen gewaltigen Schuldenberg auf. Die Schuldenquote liegt bei etwa 132 Prozent und ist damit die höchste in Europa nach Griechenland.