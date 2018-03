Ganz so einfach wird es vermutlich nicht. Die Wahl ist vor allem ein Triumph für die Fünf-Sterne-Protestpartei, die im ganzen Land dazugewonnen, aber vor allem im armen Süden eine wahre Flut an Wählerstimmen gewonnen hat. Ein "Land mit Bauchweh" habe gewählt, beschreibt es die Zeitung "La Repubblica". Ein Land, das nicht "Nein" sondern "Basta" zur alten, europafreundlichen Politik der Eliten sagt. Nein zu Silvio Berlusconi, der mit 81 Jahren dachte, er sei unabkömmlich. Nein zu Matteo Renzi, der sich einbildete, das Land brauche genau ihn. Nein zu einer Einwanderung, die die Menschen überfordert hat.



"Die Wahl hat Italiens politische Landschaft umgewälzt, und die Auswirkungen werden bleiben", sagt Wolfango Piccoli vom Think Tank Teneo. Der Sterne-Spitzenkandidat Luigi Di Maio rief nach der Wahl schon mal die "Dritte Republik", nämlich eine "Republik der Bürger Italiens" aus. Mit 31 Jahren will er als eine Art "Italo-Wunderwuzzi" in den Regierungspalast Palazzo Chigi einziehen. Nur mit Hilfe von wem?