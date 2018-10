Im Bundestag wurde am vergangenen Donnerstag der Entwurf für das sogenannte "Gute-Kita-Gesetz" debattiert. Mit dem Gesetz will der Bund den Ländern in den kommenden vier Jahren 5,5 Milliarden Euro zur Verfügung stellen, die sie in die Verbesserung der Betreuung investieren sollen.