Aber auch in der Eurozone rumort es. In Deutschland hätten die Probleme des Autosektors wie die Diskussion um Dieselfahrverbote und die Umstellung auf das neue Prüfverfahren WLTP sowie die geringere Nachfrage von außen das Wirtschaftsklima abgeschwächt, sagte die neue IWF-Chefvolkswirtin Gita Gopinath.



In Italien herrschten Sorgen um die Stabilität der Staatshaushalte und des Finanzsektors - das habe die Binnennachfrage geschwächt. Gopinath rief mit Nachdruck dazu auf, die Unsicherheit rund um den Brexit zu lösen. "Ein No-Deal-Brexit ist eines der größten Risiken für unsere Vorhersage", sagte sie. Mit Blick auf das schwächere Wirtschaftswachstum in China gab sich Gopinath gelassen. Das letztjährige Wachstum von 6,6 Prozent entspreche exakt den Voraussagen.