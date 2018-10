Donald Trump und Xi Jinping Quelle: ap

Der Welthandel werde in diesem Jahr mit 4,2 Prozent um 0,6 Prozentpunkte und im nächsten mit vier Prozent um 0,5 Prozentpunkte weniger stark ansteigen als bisher erwartet. Die Weltwirtschaft wird nach dem Befund des Fonds damit zwar das Wachstumstempo des Jahres 2017 halten. "Zugleich ist die Expansion aber unausgewogener geworden und dürfte in einigen wichtigen Volkswirtschaften den Höhepunkt überschritten haben", schrieben die Experten. Die größte Belastung für die Weltwirtschaft seien die Handelskonflikte, allen voran der Streit zwischen den weltweit führenden Volkswirtschaften USA und China. Hinzu kämen Unsicherheiten wie der Brexit oder die Folgen der Zinswende in den USA für viele Schwellenländer.